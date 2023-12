A onda de calor que atinge o Rio Grande do Sul nesta semana — com máxima prevista acima dos 40ºC em 10 municípios do Estado no domingo (17) — pode representar riscos à saúde da população, alertou a Secretaria Estadual de Saúde (SES). Em nota, o órgão passou orientações para amenizar o impacto do calor sobre o organismo.