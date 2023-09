Transporte aéreo de profissionais Ministério da Saúde cancela licitação após relatório apontar risco de sobrepreço de até R$ 30 milhões por ano Segundo Controladoria-Geral da União, auditoria mostrou falhas em pesquisa e na divisão do edital. Valor estimado no pregão era de R$ 125,3 milhões anual, com duração inicial de 60 meses