Avanço da pandemia Ministério da Saúde diz que RS e outros 12 Estados têm preocupações com fornecimento de oxigênio Monitoramento apontou que há risco de falta do insumo no Acre, em Rondônia, no Mato Grosso, no Amapá, no Ceará e no Rio Grande do Norte, e necessidade "de atenção" em outros sete locais