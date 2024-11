A saúde no Rio Grande do Sul enfrenta desafios complexos, e soluções efetivas exigem o compromisso de todos. Para ampliar o debate entre especialistas e os gaúchos, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (CREMERS) em parceria com o Zero Hora Talks, abre espaço para discussões de impacto, abordando temas que afetam diretamente a qualidade e o acesso ao atendimento no RS.