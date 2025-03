Porto Alegre no olhar de quem faz humor nas redes sociais; assista

O episódio do Perimetral Podcast desta semana fala sobre humor e identidade porto-alegrense, trazendo como convidados os criadores de conteúdo Alisson Espíndola, do perfil @cacetinhodors, e Pedro da Silva Magnus, do @magnusdeverdade. O papo gira em torno da habilidade gaúcha de transformar peculiaridades da cidade em memes e piadas, reforçando a tradição local de rir dos próprios absurdos.

Os influenciadores destacam a importância do humor como ferramenta para abordar questões políticas e sociais da cidade e para se conectar com o público. O episódio também explora o papel do humor na construção de uma identidade coletiva e na crítica social. Entre memórias de adolescência, experiências com transporte público e a peculiar relação do porto-alegrense com o próprio sotaque, o Perimetral Podcast entrega uma conversa leve, divertida e cheia de referências afetivas.