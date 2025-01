Latam amplia oferta de voos entre Santiago, no Chile, e Porto Alegre

Além da capital do RS, outros destinos também terão acréscimo de viagens.

A Latam comunicou, nesta segunda-feira (27), a ampliação na quantidade de voos em rotas nacionais e internacionais. Haverá incremento de viagens entre Santiago, no Chile, e Porto Alegre. Segundo a Latam, ao longo dos meses de janeiro e fevereiro a empresa está ofertando cerca de 2,5 mil voos entre a capital do Chile e diferentes cidades do Brasil.