Ao custo de R$ 8 milhões, conserto do talude do Arroio Dilúvio começa nesta segunda-feira

Partes do talude cederam com as fortes chuvas que aconteceram ao longo do ano de 2024.

Começa, nesta segunda-feira (6), a recuperação do talude do Arroio Dilúvio. A primeira intervenção ocorrerá na esquina da Avenida Ipiranga com a Rua São Manoel, no bairro Santana. Com isso, duas faixas da Ipiranga serão bloqueadas no trecho.