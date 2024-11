Foi liberado, às 9h da manhã deste sábado (2), mais um trecho da ciclovia da Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, entre as avenidas João Pessoa e Salvador França. O local estava bloqueado desde 6 de setembro, em decorrência do comprometimento do talude, junto ao Arroio Dilúvio, após a forte chuva que atingiu a Capital em maio.