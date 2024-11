A Rua Barão do Amazonas terá bloqueio total do trânsito a partir das 9h de segunda-feira (4) na quadra entre a Avenida Protásio Alves e a Rua Felipe de Oliveira, na zona leste da Capital. A interrupção do tráfego é motivada por uma obra do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).