A organização da Expo Favela RS 2024 anunciou os 10 empreendedores que representarão o Rio Grande do Sul na Expo Favela Brasil, que ocorre nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, em São Paulo. A feira realizada no Centro de Eventos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) se estendeu por dois dias, reuniu 94 empreendedores e se encerrou na noite de sexta-feira (29).