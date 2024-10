Salgado Filho reabre para voos comerciais sob expectativa de retomada logística e econômica

Após ser parcialmente engolida pela água e ficar 171 dias sem pousos e decolagens de aviões comerciais, a pista do aeroporto Salgado Filho será tocada novamente pelo trem de pouso de um aparelho desse tipo, na manhã desta segunda-feira (21). Além de aumentar a frequência de aeronaves cruzando o céu da Região Metropolitana, a reabertura do maior terminal aéreo do Rio Grande do Sul também alimenta a expectativa por desembaraço logístico e retomada econômica no Estado.