As obras de demolição na parte de trás do Edifício Galeria XV de Novembro, o Esqueletão, no Centro Histórico de Porto Alegre, estão 60% concluídas — dois dos quatro pavimentos que ficam nos fundos do prédio já foram destruídos. A projeção é da prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi).