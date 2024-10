A Polícia Civil indiciou nesta quarta-feira (30) a tutora do cachorro da raça American Bully que atacou uma mulher na semana passada no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Conforme o delegado Vinicius Nahan, titular da 2ª Delegacia de Polícia, a tutora foi indiciada por omissão de cautela na guarda de animal e por lesão corporal com dolo eventual.