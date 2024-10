A Polícia Civil aguarda o resultado de perícias, relacionadas à velocidade e ao traçado na pista, para apontar as causas do acidente que matou dois homens, na noite desta quarta-feira (2), na freeway. Joilson dos Santos Ferreira, 26 anos, e Maximiliano de Castro Mello, 40, tentavam realizar a travessia da pista quando foram atingidos por um Renault Sandero. Ambos morreram no local.