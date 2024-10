Mobilidade urbana Notícia

Obra da ciclovia da Wenceslau Escobar está 50% concluída; prefeitura de Porto Alegre prevê liberar trecho em dezembro

Parte da pavimentação já pode ser vista no canteiro central da via, na Zona Sul da Capital. Na manhã desta terça-feira, não havia operários ou trabalhos sendo executados no local

29/10/2024 - 17h02min Atualizada em 29/10/2024 - 17h09min