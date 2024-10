As últimas cinco lojas da rodoviária de Porto Alegre ainda sob reformas após a enchente devem reabrir na próxima semana. A estimativa é dos empresários que comandam os espaços. É uma corrida contra o tempo. Mesmo com o feriado de 12 de outubro caindo em um sábado, os empreendedores contam com o aumento na circulação de público no terminal gaúcho para a recuperação de prejuízos.