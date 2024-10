Reconhecimento Notícia

Em estilo neogótico e com mais de um século de história, Igreja São Pedro será tombada

Situada na Avenida Cristóvão Colombo, no bairro Moinhos de Vento, a arquitetura do imóvel se destaca por sua beleza e imponência, com destaque para os vitrais e as pinturas no teto

25/10/2024 - 16h41min Atualizada em 25/10/2024 - 16h52min