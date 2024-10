Foi realizada no Aeroporto Internacional Salgado Filho, na terça-feira (8), a 2ª Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança Operacional da Fraport Brasil, responsável pela administração do local. O evento contou com o efetivo do Departamento de Controle do Espaço Aéreo de Canoas (DECEA). Conforme o departamento, o objetivo do treinamento foi aprimorar a segurança operacional.