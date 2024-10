A pouco menos de três semanas da reabertura parcial do aeroporto Salgado Filho, Porto Alegre aguarda maior número de voos, destravamento logístico e passagens mais baratas na Região Metropolitana. Simulações de preços nos sites das principais companhias aéreas do país mostram bilhetes com valores mais em conta em datas após a reabertura do terminal da Capital. Atualmente, os voos com chegada e saída da Grande Porto Alegre estão centralizados na Base Aérea de Canoas em um sistema de malha emergencial. Com menos voos diários, usuários enfrentam disputa acirrada em alguns horários e passagens mais caras.