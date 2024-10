Bicentenário da imigração alemã é retratado no Muro da Mauá e festejado no Cisne Branco

Com decoração nas cores da bandeira alemã, petiscos, cerveja e música típica, o barco Cisne Branco reuniu em torno de 150 convidados para uma confraternização pelo bicentenário da imigração alemã no país. O evento, inspirado na Oktoberfest, também marcou o lançamento oficial dos mais de 120 metros de extensão de painéis já instalados com a história dos primeiros imigrantes no Muro da Mauá. Nesta terça-feira (22), os convidados puderam curtir o pôr do sol em passeio de barco pelo Guaíba.