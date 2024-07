O tradicional costume de se acender uma vela para o Negrinho do Pastoreio foi transformado em símbolo da resistência de Porto Alegre à enchente de maio. Com 48 metros de extensão, um painel inaugurado nesta quinta-feira (25) junto ao muro da Avenida Mauá exibe a imagem do personagem do folclore gaúcho montando o cavalo Caramelo.