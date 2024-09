O episódio do Perimetral Podcast recebe a influenciadora e mochileira Marina Guaragna, que compartilha sua jornada como nômade digital. Durante a conversa com Paulo Germano e Juliana Bublitz, Marina contou que saiu de Porto Alegre em 2020 para viajar pelo mundo ao lado de seu companheiro, visitando países como Nepal, Índia, Coreia do Sul, Japão e China.