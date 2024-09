O incêndio que atingiu um prédio de 12 andares na Avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico, em Porto Alegre, foi controlado pelos bombeiros no começo da tarde desta quarta-feira (4). Por volta das 14h, a via, que estava bloqueada para o atendimento do sinistro, foi liberada para o tráfego, nos dois sentidos.