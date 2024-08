Cem dias após enchente, moradores do Sarandi ainda dependem de doações e benefícios sociais para se reerguer

Desempregada e cuidando sozinha de dois filhos — um bebê de oito meses e um adolescente de 16 anos —, Michelle dos Santos, 38, morava na Avenida 21 de Abril, no bairro Sarandi, em Porto Alegre, quando teve de sair de casa apenas com a roupa do corpo, na enchente de maio. A água chegou ao teto da residência, da qual não conseguiu levar quase nada. Alugou um imóvel no bairro Costa e Silva, também na Zona Norte, e hoje tenta se manter com recursos de programas sociais como Estadia Solidária, da prefeitura, que ajuda no pagamento da moradia, e o Bolsa Família, do governo federal.