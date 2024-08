Um processo aguardado por famílias atingidas pela enchente de maio em Porto Alegre e que buscam um novo lar vai levar mais tempo do que o previsto para começar. A ordem de início do trabalho de 10 empresas contratadas para produzir laudos sobre as residências que sofreram danos deve ser dada entre o fim de agosto e o início de setembro. A vistoria é crucial para que as pessoas possam receber casas novas do governo federal.