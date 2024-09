Os atletas paralímpicos percorreram, ontem, a Avenida Champs-Élysées, em Paris, durante a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de 2024. Também ontem, na capital gaúcha, no bairro Ipanema, os alunos do Educandário São João Batista desfilaram durante a abertura da Olimpíada da Inclusão. Ao todo, cerca de 40 alunos marcaram presença no evento, participando de seis modalidades de esportes adaptados.