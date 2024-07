Demora, superlotação e até mesmo falta de linhas em determinados horários do dia. Moradores de Gravataí, na Região Metropolitana, têm enfrentado dificuldades com o transporte público na cidade, principalmente nas viagens da empresa Sogil, com destino a Porto Alegre e municípios vizinhos. Segundo os usuários, o problema se agravou durante a enchente, mesmo com o município sendo menos afetado pelo fenômeno climático, e persiste após o período.