Prefeitura pede ajuda ao governo federal para remover famílias que vivem perto do dique do Sarandi, em Porto Alegre

Segundo a prefeitura, 47 famílias já deixaram a região; demais moradores desejam viver em outro local, mas município alega não ter verba suficiente para arcar com as despesas do bônus-moradia para a mudança do restante da população, na ordem de R$ 63,5 milhões

12/07/2024 - 14h48min Atualizada em 12/07/2024 - 23h30min