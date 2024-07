Zona leste da Capital Notícia

Motociclista morre em colisão com micro-ônibus na Avenida Bento Gonçalves

Conforme a Brigada Militar, o jovem de 22 anos conduzia a moto quando teve a traseira atingida no cruzamento com a Rua Luiz de Camões. Com a batida, o condutor caiu e foi atingido na cabeça por uma das rodas do veículo

23/07/2024 - 09h01min Atualizada em 23/07/2024 - 09h04min