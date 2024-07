No norte do RS Notícia

Colisão frontal entre carro e caminhão provoca a morte de casal de idosos em Tupanciretã

Acidente ocorreu no km 463 da rodovia RS-392, por volta das 20h de segunda-feira (22). O motorista do caminhão não ficou ferido. As vítimas ainda não tiveram a identidade revelada

23/07/2024 - 07h56min Atualizada em 23/07/2024 - 08h07min