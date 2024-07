Pedido da comunidade Notícia

Exemplo de conquista popular, Hospital da Restinga e Extremo-Sul completa 10 anos

Obra vinha como um sonho desde os anos 1970, mas foi a partir da mobilização popular nos anos 2000 que ideia começou a sair do papel. Acompanhada de perto pelo Diário Gaúcho, a batalha dos moradores da Restinga pela construção teve resultado em 2014, com a inauguração do espaço. Uma década depois, voltamos ao bairro para ouvir quem participou ativamente da luta pela obra. Envolvimento segue e agora moradores querem mais: a abertura de uma maternidade na instituição