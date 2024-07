Moradores da Rua Jacipuia, no bairro Guarujá, zona sul de Porto Alegre, reclamam de um alagamento que persiste há dois meses, desde o início da enchente, em maio. A lâmina d’água começa perto da esquina com a Av. Guaíba, na beira do Guaíba, e cobre totalmente um trecho da primeira quadra da via.