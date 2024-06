Pós-enchente Notícia

"Vamos reconstruir o Cais Embarcadero do zero" diz Carla Tellini; assista videocast

Programa recebe Eugênio Corrêa, idealizador do Cais Embarcadero, Carla Tellini, CEO do Grupo Press, e Nico Ventre, sócio do restaurante Eat Kitchen

28/06/2024 - 18h30min