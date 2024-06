A partir desta segunda-feira (24), a Trensurb reduzirá de 20 para 18 minutos o intervalo das viagens no trecho entre as estações Novo Hamburgo e Mathias Velho, em Canoas. Esta janela entre as viagens valerá para os dois sentidos, em todos os dias de operação e durante todo o horário de funcionamento das estações, que é das 6h às 21h. O passe-livre, implementado no retorno das operações durante a enchente, segue válido.