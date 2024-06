Um homem caiu do sexto andar de um prédio, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, na manhã desta segunda-feira (10). Ele fazia um trabalho de rapel quando caiu sobre as grades do portão do prédio, tendo ferimentos no rosto e nas pernas. A vítima estava consciente. Ela foi encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre.