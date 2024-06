A demora para a conclusão do trabalho de limpeza de ruas e avenidas de municípios gaúchos passa pela falta de maquinário e mão de obra. É o que afirma o Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplenagem do Rio Grande do Sul (Sicepot-RS). A entidade representa empresas que operam máquinas pesadas, como escavadeiras, retroescavadeiras, caminhões basculante e tratores de esteira.