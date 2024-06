Demora Notícia

Prefeitura de Canoas atrasa edital que vai contratar microempresários para retirada dos entulhos da enchente

Segundo a prefeitura, a publicação prevista para a última quarta-feira ainda está sendo elaborada e se encontra na etapa de finalização, podendo ser lançada nos próximos dias; o plano com as novas contratações é ter uma expansão com 120 retroescavadeiras, 240 caminhões caçamba e 25 caminhões garra

28/06/2024 - 13h34min Atualizada em 28/06/2024 - 13h36min