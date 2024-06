Ao chegar no edifício Marechal Trompowsky, na Rua Siqueira Campos, 852, no Centro Histórico, a sensação é de estar fazendo parte de um filme de terror. Completamente às escuras, o prédio está com uma de se suas portas de vidro quebrada e o chão é repleto de lodo e entulho, além do cheiro podre impregnado. E a situação está desta maneira há quase um mês.