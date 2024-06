Representantes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e lideranças do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) se reuniram na tarde de terça-feira (11) para dialogar sobre a ocupação do antigo prédio do órgão, localizado no Centro Histórico de Porto Alegre. Segundo o INSS, foi comunicado aos ocupantes que o edifício não está em condições de abrigar pessoas no momento.