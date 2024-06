Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) ingressaram, no sábado (8), em um antigo prédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Porto Alegre. A ocupação batizada de Maria da Conceição Tavares, em homenagem à economista que morreu aos 94 anos na mesma data, "cobra do poder público uma solução emergencial digna para as vítimas das enchentes", diz o MTST.