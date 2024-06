Imigrantes se reúnem para celebrar o Dia Mundial do Refugiado: "Acreditar no sonho de uma vida melhor"

Quem ouvia as risadas contagiantes dadas pela venezuelana Daniela del Carmen, 37 anos, na manhã desta quinta-feira (20), não apostaria que a tristeza foi a grande companhia dela durante o último mês. A dona de casa deixou seu país de origem há cerca de dois anos e se instalou com o marido e os oito filhos em Porto Alegre, no bairro Sarandi, chão que permitiu à família iniciar uma vida nova. Mas, em maio, tudo isso foi por água abaixo. Daniela viu sua casa ser invadida pela enchente e, agora, precisa recomeçar outra vez.