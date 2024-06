A enchente de maio danificou a ecobarreira instalada no Arroio Dilúvio, em Porto Alegre. O motor que integra o mecanismo de recolhimento dos resíduos queimou e precisou ser desligado em função da inundação da água, que invadiu em cerca de 30 centímetros o contêiner do equipamento. A troca será realizada nesta quinta-feira (6) pelo Instituto Safeweb, responsável pela criação e manutenção do mecanismo em parceria com a prefeitura.