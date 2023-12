Duas escavadeiras e uma draga podem ser vistas em ação na foz do Arroio Dilúvio, junto ao Guaíba, no início da Avenida Ipiranga, em Porto Alegre. As máquinas cavam e retiram lodo de cor escura do fundo da água, formando montes de material orgânico de até 6m de altura. Trata-se da retomada da dragagem do Dilúvio, que começou em 31 de março deste ano e precisou ser interrompida em setembro, em função das cheias do lago.