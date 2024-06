— Eu moro ali na Ilha Mauá, Ilha da Pintada, há 47 anos, desde que eu nasci. Só que essa enchente... ela veio diferente. Veio rápido e com muita água, com muita força. O que mais me impressionou foi a correnteza. Em outras, não vinha com tanta força — conta Márcio Silva, 47, piloto do barco que levou a reportagem para acompanhar a medição da vazão do Guaíba, feita por um grupo de pesquisadores, na última sexta-feira (31).