A Paróquia Nossa Senhora de Belém, no bairro Belém Novo, virou um dos principais pontos de abrigo na zona sul de Porto Alegre para vítimas da enchente. Com mais de 100 colchões espalhados no salão paroquial da igreja, o lugar recebe desabrigados de vários bairros da Capital, que recebem atendimento médico e psicológico, além de terem um lugar para ficar e se alimentar.