Eram pouco mais de 11h desta sexta-feira (10), quando o almoço começou a ser servido no abrigo do Sesc da Avenida Protásio Alves, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. No local, 250 pessoas estão abrigadas depois de precisarem sair de casa diante da cheia do Guaíba e de outros rios. O cardápio era de abrir o apetite: arroz, feijão, estrogonofe de frango e salada. Para beber, água ou suco. E a sobremesa contemplava frutas e bolachas doces.