A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) informou na manhã desta segunda-feira (6) que o Aeroporto Internacional Salgado Filho permanecerá fechado, com todas as operações suspensas até sexta-feira (10).



As associadas Abear cancelaram os voos com origem e/ou destino para Porto Alegre e estão comunicando os passageiros sobre flexibilidade nas regras de remarcação, reembolso e cancelamento: