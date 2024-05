O governo federal reconheceu neste domingo (5), em edição extra do Diário Oficial da União, estado de calamidade pública em 265 cidades gaúchas. No mesmo dia, o governo do Rio Grande do Sul, ampliou o mesmo decreto, a nível estadual, de 265 para 336 municípios em situação de emergência. O contingente representa mais de dois terços dos 497 municípios do Estado.