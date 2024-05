Diante da estabilidade do nível da água e até mesmo do aumento em alguns pontos da região, moradores do Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, estão há 25 dias com casas inundadas. Devido à situação, parte deles realizou um protesto, na tarde desta segunda-feira (27), em busca de soluções para o bairro — um dos mais afetados pela enchente na Capital.