O nível do Guaíba na região do Cais Mauá alcançava 5m23cm na medição das 15h desta terça-feira (7). O hidrólogo Fernando Fan, professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS, falou à Rádio Gaúcha que a medição d’água só deve chegar aos quatro metros na próxima terça-feira (14). Além disso, a chance de repique - nova subida do nível - preocupa por conta da volta da chuva no Estado.